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Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Bakkallar Odası Başkanlığına seçilen Mustafa Akdemir’e AK Parti Yozgat İl Yönetimi hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:45
Hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul toplantısı sonrasında yaklaşık 20 yıldır Yozgat Bakkallar Odası Başkanlığı görevini yürüten Atilla Saygı’dan görevi teslim alan Mustafa Akdemir’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, il yönetiminde bulunan arkadaşları ile birlikte Akdemir’i ziyaret etti. Başer, ‘’Geçen hafta yapılan kongre sonrası Bakkallar Odası Başkanlığına seçilen Mustafa Akdemir kardeşimize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisini ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum’’ dedi. Akdemir ise kendisini ziyarete gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’e ve il yönetimine teşekkür ederek, bu görevi Yozgat’a hizmet etmek için üstlendiğini, bunun içinde herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. 

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