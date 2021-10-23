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Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Kaymakam Ali Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:50
Hayırlı olsun ziyareti

 Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Saraykent İlçesine Kaymakam olarak atanan Ali Açıkgöz’ü ziyaret ederek, hayırlı olsun dedi.  Kaymakam Açıkgöz Valinin ziyareti dolayısıyla onur duyduğunu ifade ederek, ‘’Sayın Valimiz, ilçemize teşrifleriyle bizleri ve ilçemizi şereflendirdi. Kendilerine aşı çalışmalarımız, afet eğitimleri, ilçemizdeki gençlerle ilgili çalışmalarımız konusunda ayrıntılı bilgiler arz ettim. İlçemizdeki 4-6 yaş Kur'an Kursu inşaatımızı ziyaret ettik. Sayın Valimiz, her adımımızda yanımızda oluyor, bizlere çalışmalarımızda büyük destek veriyor. Bu vesileyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum‘’ dedi. •Rabia Şahin•

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Hayırlı Olsun ZiyaretiZiya PolatAli AçıkgözSaraykent
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