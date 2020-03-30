Hayırlı olsun ziyareti

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürü Alpaslan Kılıç ile birlikte, göreve bir süre önce başlayan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya‘ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Ziyaret esnasında TKDK destekleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, tarım ve hayvancılığın güncel sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "İl Müdürü Tanju Özkaya’nın Yozgat Tarım ve Hayvancılığına katkı sağlayacağına inanıyorum. Birlikte işbirliği ve uyum içerisinde Yozgat için çalışacağız" dedi.