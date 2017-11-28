-Hayırlı olsun

İş adamı Zafer Özışık’ın sahipliğini, Tarık Yılmaz’ın Yazıişleri Müdürlüğü’nü yaptığı Çamlık Gazetesi düzenlenen törenle yayın hayatına başladı.

Aşağı Nohutlu Mahallesi Zafer İş Merkezi’nde hizmete giren büronun açılışına Yozgatlı gazeteciler de katıldı.

İleri Gazetesi olarak Çamlık Gazetesi’ne yayın hayatında başarılar dileriz.