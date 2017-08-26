Hayırlı olsun…

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, yaptığı yazılı açıklamada, 4. Döndem Toplu Sözleşmede yüzde 17.54 zam ve 258 maddelik kazanım sağladıklarını vurguladı. Şerefli, şunları kaydetti: “Tekliflerimizi hazırlarken, sendikalarımızın üyelerinden yöneticilerine kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulunduk, teklifleri aldık. Mali tekliflerimizle ilgili Ekonomik AR-GE Birimi’miz detaylı çalışmalar ve raporlar hazırladı. Sendika genel başkanlarımızla, il teşkilatlarıyla, uzmanlarımız ve AR-GE birimimizle toplantılar yaparak hem teklifleri hem de yol haritasını belirledik. Sendikamızdan olsun olmasın bize ulaşan her türlü öneriyi değerlendirdik. Kısaca tekliflerimiz tamamen istişare zemininde ve profesyonelce hazırlandı. Hazırladığımız 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizi 24 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kuruluna katılan başkanlarımızla birlikte Devlet Personel Başkanlığına teslim ettik. 4. Dönem Toplu Sözleşmesi 1 Ağustos tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihinde Kamu İşveren Heyeti teklifini 2018 için 3+3 ve 2019 için 3+3 olarak açıkladı. Kamu İşveren Heyetinin olası tutumuna göre hazırladığımız “Bu Teklife Evet”, “Müzakere Edilebilir” ve “Bu Teklife Kapalıyız” kartonlarından “Bu Teklife Kapalıyız”ı kaldırdık ve “Cebimiz de gönlümüz de açık, yeni bir teklif bekliyoruz” mesajını vererek o günkü oturumu sonlandırdık. Yeni bir teklif beklerken boş durmadık ve hükümet yetkilileri, sayın bakanlar, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptık. Bir yandan da genel başkanlar ve il başkanlarımızla istişari toplantılarımızı sürdürdük, yol haritamızı değerlendirdik.”



2018 YILINDA YÜZDE 7,64, 2019 YILINDA YÜZDE 9,20, İKİ YILLIK TOPLAMDA YÜZDE 17,54 ZAM ALDIK

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılında yüzde 7,64; 2019 yılında yüzde 9,20; iki yıllık toplamda yüzde 17,54 zam aldıklarını ifade eden Şerefli, “Müzakere sürecinin son günü olan 21 Temmuz’da Kamu İşveren Heyeti yeni teklifini 2018 için 3,5 + 3,5, 2019 için 4+5 olarak açıkladı. Gece sürekli toplantı halinde bulunduğumuz sendika genel başkanlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda bu teklifi de “Müzakereye hazırız ama imza için yetmez, yeni bir adım daha bekliyoruz” diyerek reddettik. 15 Temmuz’u yaşamış bir Türkiye’nin şartlarının farkında olmakla birlikte memurun rıza göstermeyeceği bir teklifi kabul edemezdik. Sunulan teklifin bir miktar daha artırılmaması durumunda imza atmayacağımızı beyan ettik. Türkiye’nin şartlarını biliyorduk ancak memurun razı olmayacağı bir teklife evet diyemezdik ve demedik. Son gece mutabakatsızlık netleşmişti. Kamu İşvereni tarafından yeni bir olumlu adım atıldı. Olabileceğin ve alınabileceğin son noktasını gördükten sonra gece saatlerinde başkanlarımızla istişare ettik ve nihayet uzlaşma sağladık. Bu süreçte masadaki müzakereler kadar masa dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çeşitli kesimlerin karalama ve değersizleştirme çabalarına karşın kamuoyunu, kamu görevlilerini ve üyelerimizi doğru bilgilendirmek adına ürettiğimiz kazanımlardan bazılarını bu vesileyle izah etmekte fayda görüyoruz. İmza altına aldığımız Toplu Sözleşmede 45 maddesi genel, 213 maddesi hizmet kollarının olmak üzere toplam 258 maddede bağıtlanan kazanımlar elde ettik.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılında yüzde 7,64; 2019 yılında yüzde 9,20; iki yıllık toplamda yüzde 17,54 zam aldıkİki yıllık toplamda 36 milyar TL pay kamu görevlilerine aktarılacak. 3+3+3+3 olarak sunulan ilk teklifte 27 milyar olan bütçe payını 9 milyar TL artırdık.

Sunulan ilk teklifte yüzde 12,5 olan oranı yüzde 17.54’e çıkararak yüzde 40 oranında bir artış sağladık.

Zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar enflasyon farkı zammı maaşlara yansıtılacak. Böylece en düşük kamu görevlisi maaşında 422 TL artış sağlanmış oluyor. En düşük memur maaşı, aile yardımı dahil 2018’in ikinci yarısında 2 bin 929; 2019’un ikinci yarısına gelindiğinde 3 bin 198 TL’ye yükselmiş olacak.