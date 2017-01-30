Hayırlı olsun!

Söyleşinin moderatörlüğünü Aydın yaparken, Karatay’da salondaki katılımcıların sorularını yanıtladı. Sağlıklı beslenme konusunda hanımlara çeşitli bilgiler veren Karatay’a da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, programın açılışında yaptığı konuşmasında, aylar öncesinden bu binanın temelini attıklarını hatırlatarak, Sarıkaya’nın her şeyin en iyisine layık olduğunu ve Sarıkayalıların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Tam manasıyla açılışını yapmadıkları bilgisini veren Açıkel, Sarızeybek Kültür Merkezi’nde ilk söyleşiyi alanında uzman ve idol olan kişileri davet ederek vatandaşlarla buluşturmanın kendilerine nasip olduğuna vurgu yaptı.

Bu projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Açıkel, şunları söyledi:

"Tabi ki, Canan hanımı buraya getirmek kolay değil. Bütün dünya peşinde, bütün Türkiye peşinde. Yıllardır Türkiye’de haber spikeri dalında bir fenomen olan, bir idol olan, dünya güzeli kardeşimiz Buket Aydın’a da çok teşekkür ediyorum. Sarıkaya Sarızeybek Kültür ve İş Merkezi projesinin, Sarıkaya belediye olduğundan beri, 1957 yılından beri yapılmış olan tek kalemdeki en büyük yatırım olduğunu bilinmesini istiyorum. İhale bedeli 3 milyon 200 bin lira anahtar teslim bedeli oldu. Ama tefrişatı, düzenlemesi, sinema salonu, akustik duvarları, ses cihazları derken 5 milyona mal oldu. Eski para ile 5 trilyona mal oldu. Bu para neredeyse Sarıkaya Belediyesi’nin 1 yıllık gelirine tekabül ediyor. Biz bunu 1 kuruş para harcamadan yaptık. Alttaki iş yerlerini, zemin kattaki iş yerlerini ve 1. kattaki iş yerlerini, ofisleri yaklaşık 6,5 milyona sattık. Hem belediyemiz 1,5 milyon kar etmiş oldu, hem de iki kat belediyemize bedava kalmış oldu. Yaklaşık 23 milyon, eski parayla 23 trilyon borç parayla devraldığımız bir belediyeyi 32 ayda borçsuz bir belediye haline getirmenin, geçmiş dönemin yaklaşık 13 milyon borcunu nakit olarak ödemenin haklı gururunu ve sevincini hem AK Partili meclis üyelerimle hem de Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerimle hep beraber yaşıyoruz. 13 milyon Sarıkaya için az bir para değil. İnşallah Sarızeybek Kültür Merkezinde daha güzel projelere, daha güzel söyleşilere, bir çok söyleşiye, imza atmak ümidi ile hepinize saygılar sunuyorum."