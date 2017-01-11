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Hayırlı olsun!

11 Ocak 2017 Çarşamba 06:51
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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde çalışan gazeteciler için Basın İletişim Merkezi(BİM) kurduklarının müjdesini vererek çalışan gazetecileri mutlu etti.

Hayırlı olsun!

Yozgat’ta özellikle sahada aktif olarak çalışan gazetecilerin sürekli eksikliğini hissettiği Basın İletişim Merkezi, valilik bünyesinde önümüzdeki günlerde hizmete girecek.
Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle gazetecilerle bir araya gelen Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmete girecek olan merkezden ilçelerde dahil olmak üzere, tüm gazetecilerin faydalanacağını söyledi.

Vali Kemal Yurtnaç, “Artık sizlerin de bir yeri olmuş olacak. Sizlere de bir yer tahsis edeceğiz. Burası siz çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bir merkezi olacak. Burada çalışmalarınızı yürütebileceksiniz. Görüşmelerinizi, toplantılarınızı yapabilecek, kahvenizi çayınızı yudumlayabileceksiniz. İl dışından göreve gelen basın mensubu arkadaşlar için uğrak yeri olacak. İlçedeki arkadaşlar il merkezine geldiğinde burayı kullanabilecekler” diye konuştu.

Çalışan gazeteciler ise Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür ederek, Basın İletişim Merkezi’nin çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik, sevgi ve saygıyı artıracağını, ayrıca mesleki çalışmalara olumlu yönde katkı sunacağını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

 

 

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