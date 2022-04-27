HAYIRLI OLSUN

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sarıkaya Belediyesi arasında imzalanan sponsorluk ve reklam anlaşmasına istinaden ilçeye kazandırılacak olan Gençlik Merkezi, belediyeye ait Bahçelievler Mahallesi Hacı Hasan Bor Parkı alt tarafında yer alan boş arsaya yapılıyor. İlçenin gereksinimlerine uygun, modern ve tam donanımlı bir gençlik merkezinin Sarıkaya Belediyesi tarafından inşa edildiğini açıklayan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yıl içerisinde yapımının tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Projede emeği geçen, katkı sunan bütün milletvekillerine, Yozgat Valisi Ziya Polat’a ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür eden Açıkel, Gençlik Merkezi’nin tüm ilçeye hayırlı olmasını diledi.