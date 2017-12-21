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Hayırlı Kermes

YOZGAT Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.

Hayırlı Kermes

YOZGAT Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına kermes düzenlendi.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Hayırlı Kermes

Yozgat Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenlendi. Sosyal Yardımlaşma Kulübü tarafından düzenlenen ‘Gönülden gönüle’ projeye öğretmenlerde katkı verdi. Atiye Filik ve Mevlüde Sarı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kermeste, okulda görev yapan 72 öğretmen evlerinde yaptıkları yiyecekleri satışa sundu. Öğretmenler evlerinde pasta, hedik, mercimek köftesi, sarma gibi yiyecek ürünlerini getirerek, kermese katkı verdiler. Yozgat Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tumgal, sosyal yardımlaşma kulübünün düzenlediği kermese öğretmenlerin de katkı verdiğini söyledi. İhtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kermese öğretmenlerin evlerinde yaptıkları yiyeceklerin satışa sunulduğunu aktaran Tumgan, “Sosyal Yardımlaşma Kulübümüz gönülden gönüle projesini hazırladı. Proje kapsamında ihtilaç sahibi öğrencilerimiz için kermes organize edildi. Elde edilen gelir okulumuzdaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak” dedi.

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