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Hayır ve mutluluk diledi

30 Aralık 2016 Cuma 02:50
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Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, yeni yılın Yozgat ve Türkiye için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Hayır ve mutluluk diledi
“İyisi, kötüsü, sevinçleri ve hüzünleriyle 2016 yılını geride bırakırken ülkemiz, ilimiz için yeni ve umut dolu bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz” diyen Bulut, 2016 yılının artık geride kaldığını belirterek; “Hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz” dedi. 
Bulut, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle, 2017 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde, barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli ve huzurlu, sağlık, afiyet içinde geçmesi; güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması, gönülden temennimizdir.2016 yılı,  ülkemizde yaşanan kimi müessif hadiseler nedeniyle buruk geçse de, geleceğe ilişkin umutlarımızı artıran bir yıl oldu.Yıl içinde yaşanan sıkıntıları, acı hadiseleri, elim kazaları, millet olmanın verdiği güçle ve dirayetle, hep birlikte aştık.
Ülke olarak hep birlikte kardeş olarak; karşımıza çıkan badireler karşısında kenetlendik, kucaklaştık, kardeşlik hukuku içinde sorunlarımıza çözümler ürettik.2016, ülkemiz de ve  yakın coğrafyamızda, özellikle de komşularımız Suriye ve Irak’ta acıların zirveye çıktığı bir yıl oldu.
Yeni ve büyük umutlarla gireceğimiz 2017 yılının, ülkemize, ilimize ve tüm insanlığa, sağlık ve mutluluk getirmesini diler, bütün  meslektaşlarımın ve  Yozgat halkının yeni yılını kutlar  sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim.”

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