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HAYDİ tanıtımı yapıldı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) tanıtımı yapıldı.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:31
HAYDİ tanıtımı yapıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan vatandaşlara yönelik olarak HAYDI uygulamasının cep telefonlarına nasıl indirileceği uygulamalı olarak gösterildi. Çevre/Doğa ve Hayvanlar ile ilgili adli veya idari konularda nasıl ihbarda bulunulabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgiler verildi. HAYDI ekip otosunda bulunan kedi yakalama aparatı, köpek yakalama aparatı, yırtıcı hayvan tutma eldiveni ve taşınılabilir hayvan kafesinin kullanımına yönelik tanıtım gerçekleştirildi. HAYDİ'nin tanıtımına yönelik il genelinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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HAYDİ Tanıtımı Yapıldı
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