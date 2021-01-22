HAYDi bilgilendirmesi yapıldı

Hayata geçirildiği günden itibaren hayvan severlerin takdirini toplayan HAYDİ, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uzamasıyla birlikte zor anlar yaşayan sokak hayvanları için seferber oldu. Her daim yaban ve sokak hayvanları için sahada olan, İl ve İlçe emniyet müdürlüklerinde HAYDİ ekipleri görevini yürüten polis memurlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez tarafından, bilgilendirme yapıldı. Eğilmez, hayvanları koruma kanunu ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Eğitime İl ve İlçe emniyet müdürlüklerinde HAYDİ ekipleri görevini yürüten 32 polis memuru katıldı.