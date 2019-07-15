Hayatlar değişiyor

Toplantıya Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ile Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da katılarak, gençlerle sohbet etti. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği tanıtım programında konuşan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, amaçlarının, gençlere milli ve manevî değerler ışığında destek olmak, onları kaynaştırmak, iyi bir ufuk açmak olduğunu söyledi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, bakanlıkça desteklenen bu projeyi önemsediklerini ifade etti. Yurtlu, ‘Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Proses kapsamında dernekler proje karşılığı mali destek sağlanmaktadır. Biz de, İl müdürlüğü olarak bu projenin takibini ve izlenmesini yapıyoruz. Genç hedef gruba hitap eden ve on iki ay süreli bu projenin uygulanmasının ilimize ve gençliğimize katkı sunacağı muhakkaktır’ dedi.