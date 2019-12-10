Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108786
ALTIN
272.889
DOLAR
5.8078
STERLİN
7.6355
EURO
6.4273

HAYATA DOKUNDULAR

SORGUN Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Çalıştay etkinliğinde, gençler karar mekanizmalarına ve hayata aktif katılım konusundaki çözüm önerilerini konuştu.

HAYATA DOKUNDULAR

SORGUN Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Çalıştay etkinliğinde, gençler karar mekanizmalarına ve hayata aktif katılım konusundaki çözüm önerilerini konuştu.

10 Aralık 2019 Salı 04:04
HAYATA DOKUNDULAR

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, PRODES programı kapsamında finanse edilen, Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen ‘Gençlik Katılımı’ adlı Çalıştay etkinliğinde, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına ve devletin karar alma mekanizmalarına katılımındaki rolleri ele alındı. Türkiye'de gençlik politikaları, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı, önlerindeki katılım engelleri, yerel yönetimler, STK’lar, siyasete aktif katılımları, Türkiye'deki gençlik çalışmaları konuşulup, tartışıldı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, STK temsilcileri Hüseyin Nafiz, Ömer Bulut, Mesut Yücel, Eğitmen Selahattin Ciritci etkinliğe katkı verdi.  Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, etkinliğe katılımın çok fazla olduğunu, imkanlar nedeniyle talebin ancak yarısına yanıt verebildiklerini söyledi. Uğuz, katılımcılara teşekkür ederek, başarılı şekilde sürdürülen projenin sonuna gelindiğini kaydetti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi eser yakalandı
Tarihi eser yakalandı
Vakıftan yardım
Vakıftan yardım
Çocukların ihmali ve istismarına dikkat çekildi
Çocukların ihmali ve istismarına dikkat çekildi
Kadın Hakları anlatıldı
Kadın Hakları anlatıldı
Açılışı Yozgat’ta yaptılar
Açılışı Yozgat’ta yaptılar
Kışın ilgi artıyor
Kışın ilgi artıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim