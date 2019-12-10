HAYATA DOKUNDULAR

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, PRODES programı kapsamında finanse edilen, Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen ‘Gençler Gelişiyor, Hayatlar Değişiyor’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen ‘Gençlik Katılımı’ adlı Çalıştay etkinliğinde, gençlerin sivil toplum kuruluşlarına ve devletin karar alma mekanizmalarına katılımındaki rolleri ele alındı. Türkiye'de gençlik politikaları, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı, önlerindeki katılım engelleri, yerel yönetimler, STK’lar, siyasete aktif katılımları, Türkiye'deki gençlik çalışmaları konuşulup, tartışıldı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, STK temsilcileri Hüseyin Nafiz, Ömer Bulut, Mesut Yücel, Eğitmen Selahattin Ciritci etkinliğe katkı verdi. Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, etkinliğe katılımın çok fazla olduğunu, imkanlar nedeniyle talebin ancak yarısına yanıt verebildiklerini söyledi. Uğuz, katılımcılara teşekkür ederek, başarılı şekilde sürdürülen projenin sonuna gelindiğini kaydetti.