Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

HAYATA DEĞER KAT

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından ‘Hayata Değer Kat’ projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitimler veriliyor.

30 Nisan 2022 Cumartesi 00:03
HAYATA DEĞER KAT

Gençlik Merkezi Gençlik liderleri tarafından okullar ziyaret edilerek öğrencilere bilinçli internet kullanımı, sevgi, saygı, merhamet değerlerimiz konularında öğrencilere eğitimler verilirken, öğrencilerin de değerli oldukları hissettirilmeye çalışılıyor. Okul ziyaretlerinde bulunan gençlik liderleri, öğrencileri bilinçli internet kullanıcısı olmaları için bilgilendirme çalışması yaparken, bazı okullarda da Sevgi, saygı, merhamet üzerine değerler eğitimi konularından oluşan sunumular gerçekleştiriliyor. Ziyaret edilen okullarda ise gençlere Bilim Çocuk dergisi hediye ediliyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Bakanlıklarının ‘Hayata Değer Kat’ sunumuyla okullarda öğrencilere değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Sapmaz, Değerli olan herkese hayata ve insanlığa katacak bir şeylerinin olduğunu yardımlaşmanın dayanışmanın ve güvendiğin birilerinin olması gerektiğini çocuklara vermeye çalıştıklarına vurgu yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
HAYATA DEĞER KATYOZGAT Gençlik Ve Spor İl MüdürlüğüGençlik Hizmetleri MüdürlüğüSevgiSaygıYozgatIlerigazetesiHaber30NişanCumartesiAli Sapmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇiFTÇiYE TOHUMLUK DESTEĞi
ÇiFTÇiYE TOHUMLUK DESTEĞi
Mahalleli ile buluştu
Mahalleli ile buluştu
Bire bir görüştü
Bire bir görüştü
MODERN TARIMDA KENEViR
MODERN TARIMDA KENEViR
BAYRAM HEYECANI YAŞIYORUZ
BAYRAM HEYECANI YAŞIYORUZ
Çayıralan’da fidan dikimi
Çayıralan’da fidan dikimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim