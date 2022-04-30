Gençlik Merkezi Gençlik liderleri tarafından okullar ziyaret edilerek öğrencilere bilinçli internet kullanımı, sevgi, saygı, merhamet değerlerimiz konularında öğrencilere eğitimler verilirken, öğrencilerin de değerli oldukları hissettirilmeye çalışılıyor. Okul ziyaretlerinde bulunan gençlik liderleri, öğrencileri bilinçli internet kullanıcısı olmaları için bilgilendirme çalışması yaparken, bazı okullarda da Sevgi, saygı, merhamet üzerine değerler eğitimi konularından oluşan sunumular gerçekleştiriliyor. Ziyaret edilen okullarda ise gençlere Bilim Çocuk dergisi hediye ediliyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Bakanlıklarının ‘Hayata Değer Kat’ sunumuyla okullarda öğrencilere değerli olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Sapmaz, Değerli olan herkese hayata ve insanlığa katacak bir şeylerinin olduğunu yardımlaşmanın dayanışmanın ve güvendiğin birilerinin olması gerektiğini çocuklara vermeye çalıştıklarına vurgu yaptı.