HAYAT VERECEK

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun ilçesindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik projelendirilen Erkekli barajında çalışmaların sonuna gelindiği bildirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yozgat il genelinde yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturulup, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Genel Müdür Yıldız, Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekerek, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaya devam ettiklerini anlattı. Yıldız, ‘’Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ dedi. Yıldız, Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altını çizdi. Sorgun Erkekli Barajında çalışmaların devam ettiğini hatırlatan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘’Çalışmaları devam eden barajda gövde dolgusu tamamlanmış olup, perde beton imalatları tamamlanmak üzeredir. Ön yüz membran imalatı devam ediyor, yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlandı. Barajın tamamlanması ile 7 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır’’ diye konuştu. Genel Müdür Yıldız; Erkekli Barajının temelden 38 metre yüksekliğinde olduğunu, 2.84 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu anlattı. Yıldız, ‘’Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır’’ ifadelerini kullandı.