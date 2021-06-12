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Hayat Boyu Öğrenme etkinliği

Yozgat il genelinde, ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:37
Hayat Boyu Öğrenme etkinliği

Çayıralan ilçesinde düzenlenen etkinliklerin açılışı, klasik gitar kursiyerleri tarafından hazırlanan Müzik Öğretmeni Münevver Şahiner yönetiminde canlı müzik dinletisiyle yapıldı. Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen mini konsere öğrenci ve veliler ilgi gösterdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veyis Altuntaş, ‘’Covid19 virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi maalesef ülkemizi de etkiledi. Zaman zaman eğitimimiz kesintiye uğradı. Şu anda iki kursumuz devam etmekte. Bu öğretim yılında İşkur işbirliğiyle iki adet kurs açtık. Toplamda 50 bayan kursiyerimiz bu kurslardan faydalandı. Tüm Türkiye'de 987 Halk Eğitimi Merkezinde kutlandığı gibi Çayıralan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak biz de müdürlüğümüz bünyesinde bir takım etkinlikler düzenleyerek haftayı kutluyoruz’’ dedi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü desteği ile Çayıralan Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğü bünyesinde açılan Düz Dikiş Makinacı Kursu kursiyerleri tarafından hazırlanan sergi açıldı. Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız tarafından yapılan açılış sonrasında sergi davetliler tarafından gezildi. Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi kursiyerleri ve usta öğreticisi tarafından ağız bakımı ile ilgili eğitim verildi.

Anahtar Kelimeler:
Hayat Boyu Öğrenme Etkinliği
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