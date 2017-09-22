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Hayat arkadaşı hayat verdi

Yozgat’ta Aynur Yazıtaş isimli kadın, böbrek hastası olan eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı.

Hayat arkadaşı hayat verdi

Yozgat’ta Aynur Yazıtaş isimli kadın, böbrek hastası olan eşine böbreğini verebilmek için 20 kilo zayıfladı.

22 Eylül 2017 Cuma 07:10
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Hayat arkadaşı hayat verdi

Uzun süredir diyalize giren eşi 55 yaşındaki Gazi Yazıtaş’a böbrek nakli yapılması gerektiğinin doktorlar tarafından iletilmesi üzerine, aranılan böbreği bulamadıklarını belirten Aynur Yazıtaş, yapılan tetkikler sonucunda kendi böbreğinin eşine naklinin yapılabileceğini öğrendiğini, ancak fazla kilolarından kurtulması gerektiğinin belirtildiğini kaydetti.
Aynur Yazıtaş, diyet yaparak, doktorların kontrolünde 20 kilo verdiğini söyledi.
Böbrek nakli olup, sağlığına kavuşan Salih Yazıtaş ise, ‘’Böbrek yetmezliği olduğumu öğrendikten sonra diyaliz ve nakil arasında tercih yapmam gerekiyordu.
Doktorumla nakil konusunda yeterli bilgi aldıktan sonra nakil olmaya karar verdim.
Eşim böbreğini vermek istedi, bu süreç içerinde fazla kilolarından kurtularak 20 kilo verdi. Şimdi ikimiz de sağlığımıza kavuştuk” dedi.

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