Hayalleri gerçek oldu

Çayıralan Kaymakamlığı tarafında ziyaret edilen Enes Şahmuray ve Buğra Koçak’ın polis ve asker olma hayalleri bir gün de olsa gerçek oldu. Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Emniyet Amir Vekili Süleyman Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Ertuğrul Bey Meslek Lisesinde eğitim gören Enes Şahmuray'ı ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu Enes Şahmuray polis olma hayalini paylaştı. Bunun üzerine harekete geçilerek Şahmuray’a polis kıyafeti ve şapka hediye edildi. Daha sonra ekip aracına bindirilen Şahmuray, siren eşliğinde ilçeyi gezdi. Down Sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmanın önemine değinen Yıldız, “Down Sendromunun bir hastalık değil, farklılıktır. Farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir, biz bugün Enes Şahmuray’ı ziyaret ederek hayallerine kavuşmanın şahitliğini yaşadık. İstediği mesleği sembolik de olsa icra edebilmesi Enes için paha biçilemez bir mutluluktu. 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ vesilesiyle down sendromlu bireylere ve değerli ailelerine sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.

EN BÜYÜK HAYALİ ASKER OLMAK

Jandarma personelleri tarafından ziyaret edilen down sendromlu Buğra Koçak ise asker olma hayalini bir günlüğüne yaşadı. En büyük hayalinin asker olmak olduğunu ifade eden Koçak asker kıyafetleri giydirilerek bir günlüğüne hayali gerçek oldu. •Selma Şahin•