HAYALLER GERÇEK OLDU

2015-2019 yılları arasında 172 genci yurt dışına göndererek, hayallerini gerçeğe dönüştürmesine öncülük eden SORGED, Yozgat gençliğini sınırların ötesine taşıyarak, dünyanın pek çok ülkesinde uygulamaya konulan projelere dahil ediliyor. 2012 yılında 4 gencin bir araya gelerek kurduğu grubun bu günkü adresi olan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) aradan geçen zaman zarfında ülke sınırlarını aşan etkinlikleri ile Türkiye ve Avrupa’da tanınan bir dernek oldu. Sorgun Gençlik Derneği'nin ortak olduğu CUBO D'IDEIAS kurumu tarafından hazırlanan Portekiz Ulusal Ajansı'nca finanse edilen ‘Never Stop Starting’ isimli proje Portekiz'in Tomar şehrinde gerçekleştirildi. Türkiye’yi ve SORGED'i Burak, Mürşide, Ayşegül, Muhammed, Kübra ve Halil İbrahim temsil etti. Proje ile Gençlerin gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çevreye sahip çıkmalarını çevreyi korumak için yeni çözümler bulmalarını ve bunları uygulamalarını sağlamak, gençlerin çevre sorunları konusunda bilinçlenmelerini ve sorunun çözümü noktasında başkalarından bir şeyler beklemek yerine konunun merkezinde kendilerinin yer aldıklarını anlamaları amaçlandı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, günümüzde işverenlerin işe alacakları gençlerde, iyi bir dil hatta birkaç dil, spor hayatı ya da öğrenci kulüplerinde veya Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif bir yaşama sahip olmak, stajlar yapmak, topluma karşı duyarlılık, sosyal sorumluluk sahibi, yaşadıkları dünyaya ve topluma duyarlı gençlerle birlikte çalışmak istediklerine dikkat çekti. Uğuz, ‘’Bu yüzden de işe alırken toplumsal faaliyetler ve projelerde çalışan gençleri tercih ettiklerini söylüyorlar. Yine işverenler işe alım kriterlerinin içerisinde lise, üniversite ya da not ortalaması şartları bulunmuyor. Seçim kriterlerinin başında gelecek odaklılık, kültürel farklılıklara uyum, çeşitlilik, öğrenmeye açıklık ve esneklik geliyor. Takım oyuncusu olan, yenilikçi ve değerlerimize sahip çıkacak gençler arıyorlar’’ dedi.

Başkan Uğuz, bugüne kadar dernek olarak 172 genci ücretsiz yurt dışına gönderdiklerini, bundan sonra da göndermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

