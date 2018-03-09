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Hayaller gerçeğe dönüşecek

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Sinan Çelik, yaklaşık 2 yıl önce aktif üyelerle ve ilin kanaat önderleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirterek,  “Bu istişareler neticesinde, başkanlığı için adaylığımızı ilan ettik” dedi.

Hayaller gerçeğe dönüşecek

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Sinan Çelik, yaklaşık 2 yıl önce aktif üyelerle ve ilin kanaat önderleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirterek,  “Bu istişareler neticesinde, başkanlığı için adaylığımızı ilan ettik” dedi.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Hayaller gerçeğe dönüşecek

-Yozgat TSO Başkanlığına adaylığını ilan eden Sinan Çelik, çalışma ekibi ve basın mensupları ile projelerini paylaştı.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın Nisan ayında yapılacak seçimleri öncesinde kamuoyunun karşısına çıkan Sinan Çelik, ileriye dönük projelerini paylaştı. Çelik, gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve Yozgat için hayalleri gerçekleştireceklerini aktardı.  TSO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Adayı Sinan Çelik, Seçilmesi durumunda yapacakları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.
Çelik, “Yaklaşık 2 yıl önce TSO ile ilgili çalışmalara başladık. Ekip içerisinde yer almasını istediğimiz kişilerle geniş istişarelerde bulunduk. Çalmadık kapı, gitmedik mekan, sıkmadık el bırakmadık. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde beklentilerini, dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. Bine yakın üyemizle bire bir görüşmelerde bulunduk. Sonuç itibariyle kendimize yol haritası çizdik ve adaylığımızı açıkladık. Biz Yozgat için hayalleri olan insanlarız. Bu hayalleri gerçekleştirmek için aday olduk. Daha farklı hizmetleri ortaya koyacağız” dedi.
TSO Başkan Adayı Sinan Çelik, yeni dönemde önem verdikleri projelerin başında İşletme Polikliniği geldiğini söyledi. Çelik, “Üretim, pazarlama, satış ve finansman kaynak sıkıntısı olan işletmelere analiz edilecek. Eksik noktalarını ve sorunu tespit çalışmaları yapılacak ve çözüm reçeteleri hazırlanacak. Bu sayede işletmelerin doğru planlaması sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

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