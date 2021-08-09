Hayali gerçek oldu

Yozgat Bozok 15 Temmuz Şehitler Orta Okulu 6/B sınıfı öğrencisi Mirhan Arda Durak, yazdığı 15 Temmuz isimli şiirini, 15 Temmuz etkinliklerinde okuyarak birinci oldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü Anma gününde ödüllendirilen genç, en büyük hayalinin askerlik olduğunu belirtip, askeri birliği gezip, bilgi edinmek istediğini söyledi. Askerliği çok sevdiğini, büyüdüğünde asker olmak istediğini bu maksatla Yozgat İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edip, kışlayı gezip görmek istediğini belirten gencin hayali de gerçek oldu. Mirhan Arda Durak, babası ile birlikte Yozgat İl Jandarma Komutanlığına davet edilerek, kışla gezdirilip, Mehmetçiklerle tanıştırıldı, birlikte sohbetler yapması sağlandı.