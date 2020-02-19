Hayalet plaka iddiası

Hürriyet Gazetesinden Musa Keser’in haberine göre, Konya’nın Ereğli ilçesinde farklı araçlara takıldığı tespit edilince terör alarmına yol açan resmi araç plakasının Yerköy Kaymakamlığı’na ait olduğu ileri sürüldü. Ereğli polisinin peşine düşerek durdurduğu otomobilden Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca’nın eşi ve iki çocuğunun çıktığı, şoför Ferhat Özyürek’in daha önce alkol nedeniyle el konulduğu için ehliyetinin bulunmadığı ileri sürüldü. Haberde, soruşturma dosyasındaki detaylara da yer verilerek, ‘16 Kasım 2019’da 66 AA 108 plakalı resmi plakayı taşıyan gri renkli bir otomobil Ereğli’de 123 kilometre hızla radara yakalandı. Yapılan sorgulamada plakanın herhangi bir araca kayıtlı olmadığı belirlendi. Polis yol kontrolünde aracı bulamadı. 20 Ocak 2020’de Ereğli’de aynı plaka bu kez beyaz bir araca takılı olarak 139 kilometre hızla radara yakalandı. Polis aracı yine yakalayamadı. 22 Ocak’ta Ereğli polisi AA grubu plakaları rektörlük, valilik ve kaymakamlıklar kullandığı için Yozgat Valiliği ve Yozgat Üniversitesi’ne plakayı sordu. Araç her iki kuruma da ait değildi. Bunun üzerine Ereğli bölgesindeki bütün istasyonlara ‘şüpheli araç’ bildirimi yapıldı’ ifadeleri haberde yer aldı. Kara listeye alınan plakanın 2 Şubat’ta yine aynı bölgede bu kez 143 kilometre hızla radara girdiği belirtildi. Takibe alınan araç bir süre sonra yakalandı. Aracın gerçek plakasının 66 KR 005 olduğu ve Yerköy Kaymakamlığı’nın ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ adına kayıtlı olduğu belirlendi. Araçta Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca’nın eşi ve iki çocuğu vardı. Şoför Ferhat Özyürek’in ise daha önce alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Araca takılı resmi plakanın tescili yapılmamıştı. Plakanın radara yakalandığı farklı araçlardan birinin de Kaymakam Mustafa Karaca’nın özel aracı olduğu anlaşıldı.