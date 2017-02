Hayaldi, gerçek oldu!

Bozokspor’un kuruluşunda büyük emek harcayan, hiçbir zaman çıktığı yolda geri adım atmayan ve hentbol takımının bu günlere gelmesinde başrol oynayan Kulüp Başkanı Cenker Doğan, takımın kuruluşunu şu şekilde anlatıyor;





“Sporun içinden gelen ve her birinin eski sporcu olduğu arkadaş grubumuz ile hep bu günleri hayal ettik. Yola çıkarken sadece bir hayal ve umut olan ancak son derece samimi ve yılların birikimine sahip olan arkadaşlarımız ile Yozgat Bozokspor’u kurduk. Önce 2. Lig ile başlayan yolculuğumuz son derece heyecanlı ve bazen hüzünlü günler yaşattı bizlere. Ancak hiç bir zaman inancımızı yitirmedik. En umutsuz olduğumuz anda bir mucize gibi yetişti taraftarlarımız ve sporseverlerimiz. İlk günkü heyecanla birlik olup 1. Lig’e yükselme grubuna çıkmaya hak kazandık ve zorlu geçen bir sezonun ardından 1. Lige çıktık.”

HAYAL İLE BAŞLAYAN SERÜVEN SÜPER LİG’E KADAR YÜKSELDİ

‘İlk yılımızda Süper Lig yükselme grubunda ve Süper Lig’e çıkmaya hak kazandık’ diyen Doğan, “Artık memleketimizi Türkiye’de ki spor camiasının tümü tanıyordu. Sponsorluk anlaşmaları yapamadık. Her takımın şu an bile sponsoru var ancak Bozokspor’un henüz hiçbir sponsoru yok. Bu halde bile Bozokspor şu an süper ligde kalmayı garantilemiş nadir takımlardan biridir. Yaşayarak gördük ki bu memleket için Yozgat Bozokspor bir takımdan çok ötedir. Bozokspor başarılarla yoluna devam eden Yozgat'ın Süper Lig’de ki tek takımıdır. Takımımız, Yozgat'ta inanmış bir kaç gencin samimi gayretiyle kurulmuş ve daha büyük zaferlere ulaşmak için daima hedef büyüten ve gittikçe profesyonelleşen bir marka takımdır.” dedi.





Kendilerine her zaman destek olan taraftar ve Yozgat’ta göreve başladığı günden itibaren ilgi ve alakasını eksik etmeyen Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür eden Cenker Doğan, Bozokspor’un Yozgat için bir takımdan daha fazla anlam taşıdığını sözlerine ekledi.





SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Vali Kemal Yurtnaç gerek amatör sporun gerekse profesyonel spor kulüplerinin desteklenmesi halinde Yozgat gibi küçük illerde kabiliyetli gençlerin tespitinin daha kolay olacağını söyledi.