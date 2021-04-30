HAYAL KURUN, KORKMAYIN!

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle söyleşide bulunmak üzere bir araya geldi, geleceğimizin teminatı olan gençlere hayal kurmaktan çekinmemelerini öğütledi. Salgın sebebiyle sadece 8’inci sınıf öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebildikleri okulda, 8/A sınıfından sınırlı sayıda öğrenci ve velilerle etkileşimli, sohbet havasında gerçekleştirilen buluşmada Böyükata, ‘Büyük İşler Düşlemekle Başlar’ başlıklı konuşmasında, ilgi çekici konulara değindi, düşüncelerini paylaştı. Okul Müdürü Yusuf Çetintaş’ın davetlisi olarak katıldığı etkinlikte, öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademik hayata dair bilgilerde verdi. Böyükata, acıktığımızda yememeyi, uykumuz geldiğinde uyumamayı başarabileceğimizi fakat düşünmek istediğimizde düşünmemeyi başaramayacağımızı belirtti. Böyükata, insana özgü olan düşünmenin yeni fikirlerin doğmasına ve büyük gelişmelere öncülük ettiğine vurgu yaptı, bilim insanlarının hayatlarındaki tutkulu çalışmalarından ve hayallerinin, düşlerinin peşinde koşuşlarındaki örneklerden de paylaşımlarda bulundu. Marie Curie, Albert Einstein, Tesla, Edison gibi bilim insanlarının çalışmalarından da kısa kısa örnekler aktaran Böyükata, yabancı dil bilmenin ve bilimsel bilginin öneminden bahsetti. Büyük sıçramaların özgün fikirlerden ve büyük düşlerden çıktığına ve birlikte iş yapmanın da öneminin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Herkes gibi güzel hayallerimiz vardır. Fakat bunlardan bir tanesini bile hayata geçirmek için bir ömür çalışmak yetmeyebilir. Bir kez daha dünyaya gelip bir ömür daha çalışmak gerekebilir. Bu da yetmez. Bir ömür daha, bir ömür daha gerekebilir. Beş kez dünyaya gelip, çalışmak gerekebilir. Böyle bir şey mümkün değildir. Ama beş kişi bir araya gelip bir ömür çalışsak, bir hayali gerçekleştirmek mümkün olabilir. Yirmi beş kişi bir araya gelirse beş hayali hayata geçirmek mümkün olabilir” dedi. Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu matematik öğretmeni ve etkinliğe katılan öğrencilerin sınıf öğretmeni Aylin Dağ’ın öncülüğünde, öğrencilerin kendi özgün hikayeleri ile çıkarmış oldukları Büyük İşler Zamanı (BİZ) isimli kitabın dağıtım merasimi vesilesiyle düzenlenen programa, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hikmet Gürz ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Demirbaş da katıldı. Akıcı ve zengin içerikli bir seminer olduğu belirtilen söyleşinin sonunda Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edilerek, günün anısına plaket takdim edildi.