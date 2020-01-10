Havzalar Islah Ediliyor

Toplantıda, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, proje hakkında Vali Çakır ve katılımcılara sunum yaptı. Ergüven, “Proje Yozgat, Amasya, Tokat ve Sivas illerini kapsamaktadır. Projenin türü, entegre havza ıslahı dış kaynaklı yatırım projesidir. Proje havza alanı 664 bin 329 hektardır. Hedeflenen kesim proje havzasındaki yerel halk, projenin genel amaçları ise toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su kirliliğinin azaltılması, gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azalmasına katkıda bulunmaktır” dedi. Ergüven, tabi kaynak bozulumunun önüne geçmek, sel, taşkın, derelerde kirliliğin önlenmesi, toprak muhafaza, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı, tarımsal teraslar, gelir getirici faaliyetleri desteklemeye yönelik bir çalışma kapsamında toplantının yapıldığını kaydetti. Ergüven, ‘’Bunlarla birlikte küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile sulu tarım alanlarının arttırılması, meyve bahçesi, sera kurulumu, arıcılık, bal ormanları tesisi, canlı hayvan desteği, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, güneş enerjili su ısıtma sistemleri, ısı yalıtımı, doğal trüf alanlarının tespiti, envanterinin yapılması, doğal trüf ormanları ve yapay trüf bahçeleri, mesire yerleri tesisi, Lavanta, kekik gibi dikimler ile tıbbi-aromatik bitki üretiminin arttırılması, ORKÖY kredileri ile işletme tesisleri kurulması hedeflenmektedir’’ diye konuştu. Bölgede yaşayan insanların proje faaliyetlerinde işlendirilerek, istihdamının da sağlanacağının altı çizildi. Vali Kadir Çakır, projenin ülkemize, ilimize ve projeden faydalanacak çevre illere hayırlı olması temennisinde bulundu.