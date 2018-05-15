HAVZALAR DOLMADI

Yozgat’ın önemli tarımsal sulama barajlarından Gelingüllü Barajının Yudan havzasında su tamamıyla tükenirken, Esenli havzasında az miktarda su kaldı. Yozgat’ta sulu tarım için hayati öneme sahip Gelingüllü Barajı yıllardır yeterli yağış alamadığı için kapasitesini dolduramıyor. Köylülerin yaptığı yağmur duası sonrasında yağan yağmurda barajda istenilen seviyede su artışını sağlayamadı. Barajın Yudan Köyü havzasında kalan kısmında su seviyesi sıfır noktaya kadar indi. Su altında kalan eski köprü ortaya çıkınca, köylüler Sorgun ile bağlantıyı baraj içerisindeki eski yolu kullanmaya başladı. Suların çekilmesiyle birlikte oluşan bataklık alanlarda ise martı ve leylek gibi sulak bölgelerde yaşayan kuşlar, havzayı mesken tuttu. Gelingüllü Barajının Esenli havzasında ise, az seviyede su kaldığı gözlemlendi. Çiftçiler, yöre için barajın önemli olduğunu, Yerköy ve Sekili bölgesine kadar pancar ekimi yapan çiftçilerin bu barajın suyuyla sulama gerçekleştirdiğini belirterek, “Barajda su bitme noktasına geldi. Bu barajda su biterse pancar sulaması yapılamaz. Bu da pancar çiftçisini ciddi sıkıntıya sokar” dediler.

Bazı çiftçiler ise bilinçsiz sulamanın su israfına sebep olduğunu, sulamanın gündüz yerine gece, salma yerine damla ve yağmurlama sulama tekniğiyle yapılmasının su tasarrufunda etkili olduğu yorumunu yaptı.