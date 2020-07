Havzada üretim artacak

ÇEKEREK Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Etüdü ve Çevresel-Sosyal değerlendirme çalışmaları başladı. ‘Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’ ile belirlenen 25 Ulusal Nehir Havzasından birisi olan ‘Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzalarında’ bulunan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nde ilk adım atılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bizzat takip ettiği ‘Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’ saha inceleme çalışmalarını yürütecek olan ekip, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.

Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat illeri içerisinde kalan bölgede gerçekleştirilecek proje için, Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO)’nün temsilcileri tarafından düzenlenen toplantının ilki bugün Valilik Konferans Salonunda yapıldı.

Yozgat Merkez, Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan, Çorum’da Alaca ve Ortaköy, Tokat’ta Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt, Sivas Yıldızeli ilçesini kapsayan proje sahasında toplam 14 ilçe ve 480 köy yer alıyor. Proje sahası ise 876 bin 551 hektar alanı kapsıyor.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Daire Başkanı Ertan Birdal, FAO Türkiye Temsilcisi Ayşegülsel Işık, FAO Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, “Yozgat bugün büyük bir proje toplantısına ev sahipliği yapıyor. Projeleri hayata geçirmede emek veren bütün kurumlarımıza, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’e teşekkür ediyorum. İnşallah toplumun her kesimini kapsayan bu projeyi güzel bir şekilde hayata geçiririz. Biz valilik olarak tüm birimlerimizle bu projenin her zaman her yerindeyiz ve milletimize yansıyacak olan iyiliklerin yanındayız. Hep beraber tüm kurumlarımızla bu projeyi sahiplenerek inşallah 7 yılın sonunda bölgeye yaptığı katma değeri göreceğiz. Emek veren, desteğini esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Projenin kapsama alanında bulunan illerimize, ilçelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

PROJE NASIL HAYAT BULDU

İlk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında Yozgat’ta yapılan toplantının ardından 7 Ocak 2020 tarihinde Yozgat Valiliğinde dört ilin Tarım Orman İl Müdürlükleri, Orman Bölge Müdürlükleri, DSİ Bölge Müdürlükleri ve İl Özel İdareleri tüm paydaş kurumlarının katılımıyla proje hakkında bilgilendirme yapılmıştı.

Proje Koordinatörü Orman Genel Müdürlüğünce Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı’na sunum yapıldıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Çekerek Projesinin dış kaynaklı bir proje olması talebi iletilmiş, ilgili Bakanlığın yazışmaları çerçevesinde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile görüşmelere başlamıştı. Dünya Bankası da prensipte Çekerek Havzası'nda önerilen projeyi desteklemeye açık olacaklarını belirtilmişti.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında var olan anlaşma çerçevesinde ‘Tek Taraflı Güven Fonu Sözleşmesi’ yapılarak ‘Fizibilite Etüdü ve Çevresel ve Sosyal Paket’ hazırlıklarına başlanılması için söz konusu ziyaret planladı.

Yozgat ve Tokat’a yapılacak inceleme ziyaretinde arazi incelemesi, projeden etkilenen taraflarla görüşülmesi, projenin geneli ve alt projeler konusunda tarafların bilgilendirilmesi, görüş ve önerilenin alınması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar sonucunda tüm tarafların mümkün olduğunca mutabık kalması ve muhtemel şikayetlerin azaltılması hedefleniyor.