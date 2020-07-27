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Havzada rehabilitasyon

Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi fizibilite etüdü ve çevresel-sosyal değerlendirme çalışmalarına başlanıldı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 01:05
Havzada rehabilitasyon

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın yakından takip ettiği Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile ilgili olarak Yozgat’a gelen heyet saha inceleme çalışması yaptı.
Gerçekleştirilen toplantıların ardından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasında var olan anlaşma çerçevesinde ‘Tek Taraflı Güven Fonu’ sözleşmesi yapıldı, ‘Fizibilite Etüdü ve Çevresel ve Sosyal Paket’ hazırlıklarına başlanılması için proje sahasında incelemelerde bulunuldu. Teknik ekiple birlikte Çekerek ilçesinde arazi incelemesi yapıldı, Muhtarlarla istişare yapıldı, projenin geneli ile ilgili görüş ve önerilerde bulunuldu.  Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’İlçe olarak beklentimiz yüksek olup Çekerek Havzası Projemizle, havzada bulunan yerel halk ile beraber çalışıp, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su kirliliğinin azaltılması, gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azalmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız’’ dedi.
Başkan Çakır, proje ile tabi kaynak bozulumunun önüne geçileceğini, sel, taşkın, derelerde kirliliğin önlenip, toprak muhafaza, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı, tarımsal terasların devreye sokulacağını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Gelir getirici faaliyetler desteklenerek, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile sulu tarım alanları arttırılacak. Meyve bahçesi, sera kurulumu, arıcılık, bal ormanları tesisisleri devreye sokulup, canlı hayvan desteği, hayvan barınakları iyileştirilecektir. Güneş enerjili su ısıtma sistemleri, ısı yalıtımı, doğal trüf alanlarının tespiti, envanterinin yapılması, doğal trüf ormanları ve yapay trüf bahçeleri tesisi edilecek, mesire alanları kurulacak, Lavanta, kekik gibi bitkilerin dikimleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi arttırılıp, ORKÖY kredileri ile işletme tesisleri kurulması planlanmaktadır’’ diye konuştu.
Belediye Başkanı Çakır, yerelde kalkınma hamlelerinin en önemli projelerinden olan Çekerek Havzası Rehabilitasyonu ile bölgede yaşayan insanların istihdamına yönelik işlevsel bir proje olduğunu, köylerden kentlere göçleri de önleyecek kapasiteye sahip olduğunun da altını çizdi. Çakır, ‘’Gerek Yozgat için gerekse Çekerek için her zaman bizim yanımızda olan ve bizzat projeleri yakından takip ederek gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımıza çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Havzada Rehabilitasyon
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