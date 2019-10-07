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Havzada bitki yetişecek

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, baraj havzasında tıbbi aromatik bitki yetiştireceklerini söyledi.

Havzada bitki yetişecek

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, baraj havzasında tıbbi aromatik bitki yetiştireceklerini söyledi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Havzada bitki yetişecek

Çakır, tıbbi aromatik bitkilerin faydasının, öneminin arttığını, buna bağlı olarak da üretim ve tüketim hacimlerini de etkileyerek, talebin her geçen gün arttığının altını çizdi. Çakır, ‘’Gelişen ve büyüyen ülkemizde tarıma alternatif olarak biz de birkaç aydır bölgemiz koşullarına uygun tıbbi ve aromatik bitki araştırmaları yapmaktayız. Bütün dünya doğal beslenme, doğal ilaçlarla ilgili çalışmaya başladı. ‘Koca karı ilaçları’ diye elimizin tersiyle ittiğimiz tedavi yöntemi günümüzde alternatif tıp olarak dünya sektöründe yerini almıştır. Türkiye bu alanda cennet, bu cenneti kullanmamız gerekiyor. Kekik, Tıbbi Nane, Biberiye, Kişniş, Kenevir, Lavanta gibi bitkilerimizin bölgemize uyumu ile ilgili araştırma yaparak deneme dikimleri gerçekleştireceğiz’’ dedi. Belediye Başkanı Çakır, baraj havzasında ‘Tıbbi Aromatik’ bitki dikilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini, tıbbi aromatik bitkiyi yaygınlaştırarak, bölgeyi merkez haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi. 

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Havzada Bitki Yetişecek
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