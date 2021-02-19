HAVZA ISLAHINA BAŞLANIYOR

YOZGAT ile birlikte Çorum, Sivas, Tokat sınırları içerisinde yer alan Çekerek Havzası’na yönelik hazırlanan ıslah projesinin uygulanmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Proje kapsamında, bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kaynakların rehabilitasyonu, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle kırsal kalkınmanın iyileştirilmesi, heyelan ve sel kontrolü amaçlandığı projeden 84 bin kişi etkilenecek. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle, iklim değişikliğinden olumsuz yönde etkilenecek ülkeler arasında yer aldığı hatırlatıldı. Buna bağlı olarak yaşanabilecek ani yağışlar, seller ve kuraklık gibi durumların en aza indirilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik geçtiğimiz yıl başlattığı projeyle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Yozgat ile birlikte, Çorum, Sivas ve Tokat sınırları içerisinde yer alan Çekerek Nehri Havzası’na yeniden hayat verecek rehabilitasyon projesini hayata geçirme çalışmalarına bu yıl başlanacağı açıklandı. 4 il, 14 ilçe ve 480 köyde 84 bin kişi etkileyecek projeyle, doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu, sürdürülebilirliğinin yanı sıra, yöre halkına ekonomik olarak da katkı sağlanmasının planlandığı kaydedildi. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11’inci Kalkınma Planında yer alan hedefler doğrultusunda dış kaynaklı entegre havza ıslah projesi olarak hazırlanan Çekerek Havza Rehabilitasyon projesinin Yozgat merkez, Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ilçelerinde, Çorum’un Alaca ve Ortaköy, Tokat’ın Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt, Sivas’ın Yıldızlı ilçesini içerisine aldığı 876 bin 551 hektar alanda uygulanacak. ı kapsıyor.

KAYNAKLAR KORUNACAK

‘Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi’ ile bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kaynakların rehabilitasyonu, muhtelif gelir getirici faaliyetlerle kırsal kalkınmanın iyileştirilmesi, heyelan ve sel kontrolü amaçlanıyor. Proje ortakları arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yer alıyor. Proje ile Çekerek Havzasında yer alan Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat İl Özel İdareleri ile yakın iş birliği içinde çalışılması hedeflendi. 2027 yılına kadar devam ettirilmesi öngörülen proje kapsamında ‘’Erozyon kontrolü, heyelan önleme, sel kontrol çalışmaları, Orman içi ve orman bitişiği meralar ile ormanların rehabilitasyonu, korunması ve sürdürülebilir yönetimi, Orman köyleri için gelir ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir ve iklim dostu tarım uygulamaları, mera rehabilitasyonu, tarımsal değer zincirleri, tarımsal ürünlerin markalaşma ve pazarlanması, çok amaçlı göletler, içme suyu altyapı sistemleri’’ ile ilgili çalışmalar yapılacak. Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilirliğinin yanında özellikle yörede yaşayan halkın geçim şartlarını iyileştirecek, yoksulluğun azalmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi, desteklenmesi, eğitimlerle bilgi ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda uygulamaya konulacak.

