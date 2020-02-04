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Havza ıslahı konuşuldu

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörü, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı, İbrahim Ergüven’i makamında ziyaret ederek, projeyle ilgili istişarede bulundu.

Havza ıslahı konuşuldu

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörü, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı, İbrahim Ergüven’i makamında ziyaret ederek, projeyle ilgili istişarede bulundu.

04 Şubat 2020 Salı 03:26
Havza ıslahı konuşuldu

Başkan Çakır, Çekerek Havzasında bulunan yerel halk ile beraber çalışıp, toprak, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su kirliliğinin azaltılması, gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza, fakirliğin azalmasına katkıda bulunulmasına yönelik projenin önemine dikkat çekti. Başkan Çakır, proje ile tabi kaynak bozulumunun önüne geçerek, sel, taşkın, derelerde kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmaların da yapılacağını bildirdi. Çakır, ‘’Toprak muhafaza, ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı, tarımsal teraslar yapılacak, gelir getirici faaliyetleri desteklenecek. Küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile sulu tarım alanları arttırılacak. Meyve bahçesi, sera kurulumu, arıcılık, bal ormanları gibi tesisler kurulacak. Canlı hayvan desteği, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, güneş enerjili su ısıtma sistemleri, ısı yalıtımı, doğal trüf alanlarının tespiti yapılıp, envanteri çıkartılacak. Doğal trüf ormanları ve yapay trüf bahçeleri tesis edilecek, Mesire alanları oluşturulacak. Lavanta, kekik gibi bitkilerin dikimleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi arttırılacak, ORKÖY kredileri ile işletme tesisleri kurulması planlanmaktadır’’ diye konuştu. Başkan Çakır, yerelde kalkınma hamlesinin en önemli projelerinden olan Çekerek Havzası Rehabilitasyonu projesinin, bölgede yaşayan insanların istihdamına yönelik işlevsel bir proje olduğunu, köylerden kentlere göçleri de önleyecek bir proje olduğunu da sözlerine ekledi. 

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Havza ıslahı Konuşuldu
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