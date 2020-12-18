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HAVZA HAYAT BULACAK

Çekerek Nehri Havzası projesiyle ilgili uygulama çalışmalarına önümüzdeki yıldan itibaren başlanılarak, hem doğal kaynaklar koruma altına alınacak hem de çalışmanın yapılacağı 4 ildeki yerleşim alanında yaşayanlara da ekonomik gelir sağlanacak.

18 Aralık 2020 Cuma 00:06
HAVZA HAYAT BULACAK

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yozgat ile birlikte Çorum, Sivas ve Tokat illerinin yer aldığı Çekerek Nehri Havzası ile ilgili başlatılan ıslah çalışmaları kapsamında hazırlanan proje uygulamasına önümüzdeki yıl başlanacağını bildirdi. ‘’Çekerek Nehri Havzası yeniden hayat buluyor’’ diyen Karacabey, önümüzdeki yıl Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat illerine bağlı 14 ilçe, 480 köyde hayata geçirilecek uygulama çalışmalarıyla 84 bin kişinin projeden yararlanacağını kaydetti. Karacabey, ‘’Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilirliğinin yanı sıra yöre halkına ekonomik olarak katkı sağlanacaktır’’ dedi.
PROJE ÇALIŞMALARI
Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Etüdü ve Çevresel, Sosyal Değerlendirme Çalışmaları bilgilendirme çalışmalarıyla start aldı. ‘Ulusal Havza Yönetim Stratejisi’ ile belirlenen 25 Ulusal Nehir Havzasından birisi olan ‘Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzalarında’ yer alan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi saha inceleme çalışmaları tamamlandı. Yozgat, Çorum, Sivas ve Tokat illeri içerisinde kalan bölgede gerçekleştirilecek proje için, Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün temsilcileri tarafından toplantılar gerçekleştirildi. Proje, Yozgat merkez ile birlikte Sorgun, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Akdağmadeni, Saraykent, Çayıralan ile Sivas’ın Yıldızeli ilçesini kapsıyor. Çorum’un Alaca ve Ortaköy, Tokat’ın Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde uygulanacak proje ile toplam 14 ilçe, 480 köyün yer aldığı, toplam 876 bin 551 hektar alanda uygulanacağı, uygulama çalışmalarının ise 7 yıl devam edeceği kaydedildi. 

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HAVZA HAYAT BULACAK
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