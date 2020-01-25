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Havza bazlı destek

YOZGAT il genelinde 2017 yılında başlatılan ‘Havza Bazlı Destekleme’ modeli kapsamında, havza bazında desteklemeye tabi tutulacak tarım ürünleri belli oldu.

Havza bazlı destek

YOZGAT il genelinde 2017 yılında başlatılan ‘Havza Bazlı Destekleme’ modeli kapsamında, havza bazında desteklemeye tabi tutulacak tarım ürünleri belli oldu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:00
Havza bazlı destek

 Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli görülen tarımsal ürünlere destek verildiği bildirildi. Bu bağlamda ‘buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, patates, soğan, yem bitkileri’ için mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri bazında gelir desteklemesi yapıldığı kaydedildi.  2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla, iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek, ürün listeleri oluşturuldu. Yozgat il genelinde, 2020 üretim yılı Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin şöyle sıralandı:
Yozgat Merkez: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
Akdağmadeni: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
Aydıncık: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)
Boğazlıyan: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
Çandır: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
Çayıralan: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
Çekerek: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
Kadışehri: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
Saraykent: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)
Sarıkaya: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
Sorgun: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates
Şefaatli; Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Yenifakılı: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Yerköy: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Anahtar Kelimeler:
Havza Bazlı Destek
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