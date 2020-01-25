Havza bazlı destek

Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli görülen tarımsal ürünlere destek verildiği bildirildi. Bu bağlamda ‘buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, patates, soğan, yem bitkileri’ için mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri bazında gelir desteklemesi yapıldığı kaydedildi. 2020 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla, iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek, ürün listeleri oluşturuldu. Yozgat il genelinde, 2020 üretim yılı Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin şöyle sıralandı:

Yozgat Merkez: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Akdağmadeni: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Aydıncık: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates, Soğan (Kuru)

Boğazlıyan: Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Çandır: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Çayıralan: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Çekerek: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Kadışehri: Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Saraykent: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Soğan (Kuru)

Sarıkaya: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Sorgun: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates

Şefaatli; Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Yenifakılı: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Yerköy: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri