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HAVUZ TAMAM SIRA CAMiDE

SARIKAYA ilçesinin Kargalı köyündeki Roma dönemine ait olan havuzun tescilinin ardından köyde bulunan tarihi caminin de incelenerek, tescilinin yapılmak suretiyle koruma altına alınması istendi.

HAVUZ TAMAM SIRA CAMiDE

SARIKAYA ilçesinin Kargalı köyündeki Roma dönemine ait olan havuzun tescilinin ardından köyde bulunan tarihi caminin de incelenerek, tescilinin yapılmak suretiyle koruma altına alınması istendi.

28 Ocak 2020 Salı 03:51
HAVUZ TAMAM SIRA CAMiDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kargalı köyündeki Roma Döneminden kalma olduğu belirlenen Havuzun birinci derece sit alanı olarak tescilledi. 2018 yılında kurul kararı ile tarihi havuzun tescilinin yapılıp, koruma altına alınmasının ardından köyde bulunan tarihi caminin de tescilinin yapılması talep edildi. Köylüler, köyde kullanılmayan caminin 1803 yılına ait olduğunu, ancak resmî beraatında 1860 tarihinin yer aldığını vurguladı. Köylüler, Kafkas göçmeni ustalar tarafından inşa edilen caminin tescilinin yapılıp, koruma altına alındıktan sonra aslına uygun olarak restore edilmesi yönünde başvuruda bulunduklarını, ancak şu ana kadar taleplerine karşılık verilmediğinin altını çizdi. Köylüler, ‘’Tarihi yapı kullanılmıyor. Yapıldığı tarihten günümüze kadar tüm parçalar aslına uygun olarak duruyor. Kullanılmadığı için zaman içerisinde bazı kesimlerinde çökmeler oldu. Koruma altına alınarak, restore edilmesini istiyoruz’’ diye konuştular. 

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HAVUZ TAMAM SIRA CAMiDE
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