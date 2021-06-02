Havuz değil yol!

Yozgat Belediyesi, tarihi Saat Kulesi, dörtyol kavşağı ile Askerlik Şubesi eski binası arasında yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ederken, çalışmaların tamamlandığı kesimler kısa süreli yağışla birlikte göle dönüştü.

Yozgat Belediyesi, Saat Kulesi, dörtyol kavşağı ve Askerlik Şubesi eski binası bölgesindeki yol ve kaldırımlarda planlandığı düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat kulesi ve çevresinin şehrin kalbi ve yaşam merkezi olduğunu söyledi. Geçen yıl başlattıkları düzenleme çalışması kapsamında belediye ve Saat Kulesi arasındaki yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmasını tamamladıklarını belirten Köse, pandemi sürecinde kısıtlamayı da fırsat bilerek vatandaşın mağdur etmeden diğer kesimlerdeki çalışmalara başlanıldığını bildirdi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramının son günlerinde asfaltlama çalışmaları da yapılarak, yol trafiğe açılırken, yaya kaldırımlardaki çalışmalar ise halen devam ediyor. Çalışmaların tamamlandığı Saat Kulesi bölgesinde, dün kısa süreli yağan dolu ve yağmurla birlikte su birikintileri oluşup, sular göl oluşturdu. Şehir merkezinde havuz gibi bir görüntü ortaya çıktı. Yeni yapılan yolda, eğilimin verilmemesi nedeniyle akıntının oluşmadığı bu nedenle de su birikintilerinin oluştuğu kaydedildi. Belediyenin yapmış olduğu çalışmayı yeniden değerlendirip, yapım hatalarının düzeltilerek, sorunun gecikmeden önüne geçilmesi istendi.