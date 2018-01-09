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Havamız temizmiş!

ÇEVRE Mühendisleri Odası’nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de sadece 6 vilayetin havasının temiz çıktığı, bu illerin arasında Yozgat’ın da bulunduğu öğrenildi.

Havamız temizmiş!

ÇEVRE Mühendisleri Odası’nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de sadece 6 vilayetin havasının temiz çıktığı, bu illerin arasında Yozgat’ın da bulunduğu öğrenildi.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
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Havamız temizmiş!

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberde, Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına değinildi.
Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kirliliğini ölçmek için kullandığı PM10 parametresine göre havası temiz olan 6 vilayetin Yozgat, Artvin, Bitlis, Eskişehir, Kırşehir ve Kırıkkale olduğu belirtildi.
Geçmişte kış memleketi olmasından dolayı, yoğun kömür kullanımı yaşanan Yozgat’ta il merkezinde hava kirliliği hissedilir derecede iken, artan doğalgaz kullanımı neticesinde şehir havasının temizlendiği görüşü ifade edildi.

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