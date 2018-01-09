Havamız temizmiş!

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberde, Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına değinildi.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kirliliğini ölçmek için kullandığı PM10 parametresine göre havası temiz olan 6 vilayetin Yozgat, Artvin, Bitlis, Eskişehir, Kırşehir ve Kırıkkale olduğu belirtildi.

Geçmişte kış memleketi olmasından dolayı, yoğun kömür kullanımı yaşanan Yozgat’ta il merkezinde hava kirliliği hissedilir derecede iken, artan doğalgaz kullanımı neticesinde şehir havasının temizlendiği görüşü ifade edildi.