HAVAMIZ ISINIYOR

Gece ise önce yağmur sonrasında da kar yağdı. Mart ayının ilk gününde yağan kar şehri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı en düşük -2 en yüksek 2 derece olarak hissedildi. Bugün hava sisli, hava sıcaklığı eksi 6 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Hava, yarın ve Pazar günü yağmur, Pazartesi günü karla karışık yağmur şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları ise 1 ila 8 derece arasında değişecek. Hava sıcaklıkları Mart ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağmur ve zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Ayın son gününde kar yağışı bekleniyor.