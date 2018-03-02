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HAVAMIZ ISINIYOR

YOZGAT, dün sabaha karlı havada uyandı. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı önceki gün düştü.

HAVAMIZ ISINIYOR

YOZGAT, dün sabaha karlı havada uyandı. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı önceki gün düştü.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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HAVAMIZ ISINIYOR

Gece ise önce yağmur sonrasında da kar yağdı. Mart ayının ilk gününde yağan kar şehri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı en düşük -2 en yüksek 2 derece olarak hissedildi. Bugün hava sisli, hava sıcaklığı eksi 6 ila 6 derece arasında olması bekleniyor. Hava, yarın ve Pazar günü yağmur, Pazartesi günü karla karışık yağmur şeklinde olacak. Hava sıcaklıkları ise 1 ila 8 derece arasında değişecek. Hava sıcaklıkları Mart ayı sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağmur ve zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde yağışlar görülecek. Ayın son gününde kar yağışı bekleniyor.

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