Havalimanında uzlaşma

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “Yozgat Havalimanı” projesinin hayata geçeceği merkez Sarımbey, Deremumlu, Fakıbeyli ve Kababel Köylerindeki kamulaştırma çalışmaları ile ilgili hak sahipleri ile uzlaşı görüşmelerine başladı. Bir süredir ön çalışmaların hazırlığını yapan bakanlık Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün belediye kentsel dönüşüm bürosunda hak sahipleri ile uzlaşı görüşmeleri yaptı.

404 MÜLK SAHİBİ

Havalimanı Projesi, Sarımbey, Deremumlu, Fakıbeyli ve Kababel Köylerine ait arazilerinde yer aldığı 4 milyon 250 bin metre kare alan üzerinde planlandı. 404 parselde bin 517 hak sahibine bakanlık tarafından kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde çağrı gönderildi.

UZLAŞI GÖRÜŞMELERİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Ali Ketenecioğlu, havalimanı kamulaştırma çalışmaları ile ilgili hak sahipleri ile görüşme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

404 parselde bin 517 kişiyle uzlaşı görüşmesi yapacaklarını kaydeden Ketencioğlu;

“Havalimanı kamulaştırması ile ilgili mülk sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapıyoruz. Yaklaşık 404 tane parselimiz var, bin 517 kişi var görüşme yapacağımız. Görüşmeler neticesinde uzlaştırdığımız kişilerin parası yatırılıp, hakları alınacak, uzlaşma yapılamayan kişilerle ilgili de mahkeme süreci başlayacak. Neticesinde de Yozgat’ımıza bir havalimanı kazandırmış olacağız” dedi.

Projenin yaklaşık 4 milyon 250 bin metre kare alan üzerine planlandığını bildiren Ketencioğlu, uzlaşı görüşmelerine köylülerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

Ketencioğlu, çalışmalar hakkında şunları aktardı:

“Havaalanı projesi yaklaşık 4 milyon 250 bin metre kare alana sahip. Sarımbey, Deremumlu, Fakıbeyli ve Kababel Köyleri arazileri üzerine yapılacak. Kamulaştırma çalışmasına 03 Temmuz günü öğleden sonra başladık. Rağbet beklediğimizin de üzerinde. Halkımız bu yönde duyarlı. Kamulaştırma neticesinde ihalesi yapılıp, inşallah inşaatına başlanılacak. Yozgat’a yapılacak havalimanı uluslar arası düzeyde uçakların kalkacağı bir alan olacak. Pist uzunluğu 3 bin metreden fazla olacak.”

YOZGAT İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz de, gazetemize yaptığı açıklamada kısa bir süre önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yıl içerisinde temeli atılacak havalimanlarından bir tanesinin Yozgat olacağı yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlattı.

Açıkgöz, projenin 4 köyün arazisini de kapsadığını hatırlatarak; “Bu köylerdeki hak sahipleri ile bakanlık yetkilileri daha önce ön görüşmelerde bulunmuştu. 3 Temmuz itibar ile belediyemiz kentsel dönüşüm bürosunda köylülerle uzlaşı görüşmelerine başlandı. Köylülerin görüşmelere ilgisi yoğun. İnşallah kamulaştırma görüşmeleri tamamlandığında sayın bakanımızın da açıkladığı gibi yıl içerisinde havalimanı projesinin temeli atılır. Yozgat için önemli gelişmeler. İnşallah kısa sürede çalışmalar neticelenir ve havalimanı projesi planladığı gibi tamamlanarak Yozgatlının hizmetine sunulur” diye konuştu.



