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Havalimanına yeni yol

YOZGAT’ta bir süre önce temeli törenle atılan Hava Limanı projesi inşaatı devam ederken, ulaşım yolları ile ilgili ilk ihale de yapıldı.

Havalimanına yeni yol

YOZGAT’ta bir süre önce temeli törenle atılan Hava Limanı projesi inşaatı devam ederken, ulaşım yolları ile ilgili ilk ihale de yapıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Havalimanına yeni yol

Çekerek ve Aydıncık ilçeleri ile Çorum Alaca’yı Hava Limanına daha kısa sürede bağlayacak olan Çekerek-Bayındırhüyük-Eymir yolu projesinin ihalesinin tamamlandığı, önümüzdeki günlerde de çalışmalara başlanacağı kaydedildi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in yakından takip ettiği Alaca-Çekerek-Aydıncık-Yozgat bağlantılı yolun Karayolları ağına alınmasının ardından Milletvekili Başer, yolun genişletilerek, asfaltlanması noktasında girişimlerde bulundu. İhalesi tamamlanan yolda iyileştirme, genişletme çalışması yapıldıktan sonra beton asfalt yapılarak, yapımı devam eden Hava Limanı’na bağlanacak. Böylece Çorum ile birlikte Çekerek bölgesinden Hava Limanı’na ulaşım daha kısa mesafeden sağlanmış olunacak. Yaklaşık 254 Milyon lira Proje bedeli ile yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitedeki Hava Limanı inşaatı devam ediyor. 2021 yılında tamamlanması planlanan Hava Limanı, Yozgat-Çorum yolu, Alaca yol ayrımında Deremumlu ile Fakıbeyli köyleri arasında 3 bin 720 metre uzunluğunda ve 650 metre genişliğinde inşa ediliyor. Hava Limanı inşaatı devam ederken, bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

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