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Havalar düzeldi çalışmalar başladı

Yozgat Belediyesi tarafından yapımı devam eden çalışmalar havaların mevsim normallerine dönmesi ile birlikte yeniden başladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:20
Havalar düzeldi çalışmalar başladı

Yozgat’ı yaklaşık 20 gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Yozgat Belediyesi yaptığı inşaat çalışmalarına hava şartlarından dolayı ara vermişti. Hava sıcaklıklarının her geçen gün artması, karla mücadele çalışmalarının hafiflemesi ile birlikte Belediye çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi projesi ile bir bütün halinde Yozgat’ın görüntüsüne, ticari faaliyetlerine ve vatandaşların sosyal yaşantısına olumlu katkılar sağlayacak olan İş Merkezi Projesi kapsamında eski Hal Binası 2. etap yıkımlarına başladıklarını hatırlattı. Yıkımın tamamlanması ile birlikte estetik görünümlü modern iş merkezinin yapımına başlayacaklarını dile getiren Köse, ‘’Çapanoğlu Büyük Cami ve çevresinde hayata geçireceğimiz projelerimizle şehrimizin ticaretine katkı sağlarken aynı zamanda vatandaşlarımız için de sosyal alanlar oluşturmuş olacağız. Hal bölgesinde yapılacak İş Merkezimiz aynı zamanda yapısı ve donatılarıyla şehrimizin yaşam merkezi olacak. Hemşehrilerimizle iç içe, onları dinleyerek, her zaman istişarelerde bulunarak projelerimize yön vermeye devam edeceğiz. Projelerimizi hayata geçirirken hedefimiz akıllı şehircilik uygulamalarıyla Yozgat’ta yaşam kalitesini artırmak’’ dedi.

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