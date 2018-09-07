HAVADAN ENERJi!

YOZGAT’ta aydınlatma, arıtma ve diğer sistemlerde yenilebilir enerji kullanılması için İller Bankası tarafından başlatılan kredi ve destek hizmetlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan belediyelere bir yenisi daha eklendi. Yenifakılı Belediyesi, güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla hazırladığı projesini hayata geçirmek üzere kolları sıvadı. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, 140 kwe gücünde Güneş Enerji Santrali’nin kurulumuna yönelik montaj çalışmalarına başlandığını kaydetti. Karadavut, kurulmakta olan tesisin hizmete başlamasıyla birlikte belediye tarafından elektrik enerjisine ödenen giderin ortadan büyük oranda kalkmış olacağını söyledi. Yerel yönetimlerin, park, bahçe, cadde, sokak aydınlatmaları ile kültür merkezleri, sosyal tesisler, bahçe, otopark, sinyalizasyon, güvenlik sistemleri, reklam panosu, otobüs durağı aydınlatmaları, benzin istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri aydınlatması için ciddi paralar ödüyor. Bu tesislerin ihtiyaç duyduğu enerji ile şehir içi dekoratif aydınlatma sistemlerinin yenilenebilir enerjiye uygun hale getirilmesi için İller Bankası tarafından yerel yönetim birimlerine kredi desteği veriliyor. Bu krediden yararlanarak, Yozgat’ta kendi elektrik enerjisini üretmek üzere başvuruda bulunan belediyeler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güneş enerjisi santrali kurmak üzere başvuruda bulunan ve yapım aşamasında 5 belediyeden Yozgat Belediyesi 4,99 Megawatt, Sorgun Doğankent Belediyesi 1,00 Megawatt, Şefaatli Belediyesi 1,00 Megawatt, Sorgun Bahadın Belediyesi 0,50 Megawatt, Çekerek Belediyesi 0,14 Megawatt enerji üretimi gerçekleştirecek. Güneş enerjisinden yararlanarak, elektrik üretimi yapacak olan Boğazlıyan Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Yenifakılı Belediyesi ise çalışmalarına yeni başladı. Türkiye'de, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji santrallerinin son yıllarda hızla artmasına rağmen ülkenin kurulu gücü içerisindeki payının çok sınırlı kaldığını ifade edildi. Türkiye'de 2015 yılından sonra çevre ve sokak aydınlatmalarının belediyelerin yükümlülüğüne girdiği, bu kapsamda ortaya çıkacak ilave elektrik giderlerine belediyelerin çözüm bulmaya çalıştıkları vurgulandı. Belediyeler ve il özel idarelerine yenilenebilir enerji projeleri hazırlamak için teknik altyapı, yönetmelik ve şartname hazırladıklarını, tüm alanlarda iletim, dağıtım, sistem kurulması ve planlaması, test çalışmaları, projenin hazırlanması için danışmanlık hizmetini İller Bankası sunuyor.