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Havadan denetim

YOZGAT Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tedbirlerini artırırken kent meydanında ve karayollarında drone kullanarak havadan denetim yaptı.  

Havadan denetim

YOZGAT Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tedbirlerini artırırken kent meydanında ve karayollarında drone kullanarak havadan denetim yaptı.  

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Havadan denetim

Yozgat’ta trafik ekipleri bayram öncesi drone ile havadan denetim yaparak trafik ihlali yapanlara ceza yazdı. Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşma gibi trafik ihlalleri havadan tespit edilirken kurallara uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.  Çevirme noktalarında trafik ihlali yapan araçları durduran ekipler, kamera kayıtlarına yansıyan hataları sürücülere göstererek cezai işlem uyguladı. Sürücülere özellikle emniyet kemeri kullanmaları, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan trafik ekipleri bayramlarda trafik kazalarında büyük kayıpların yaşandığını sürücülere anlattı.  Bazı sürücüler ise ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek bir daha kural ihlali yapmayacaklarını ifade ettiler.

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