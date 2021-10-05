HAVADAN BAKTILAR!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle kara yollarında, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı. Helikopterden yapılan denetime katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, trafiğin daha iyi akışını sağlamak için helikopterle alan incelemesi yaptıklarını, yukardan mevcut şartları, sıkışan yerleri tespit ettiklerini söyledi. Polat, Yozgat'ın kavşak noktada yer aldığını ifade ederek, ‘’Bu konuda devletimizin yollarla ilgili bir sıkıntısı yok, yapılan duble yollarla sıkıntıların çoğu aşılmış durumda ancak yine de arkadaşlarla havadan inceleme yapıp mevcut yollarımıza bakıp aksayan yerler varsa onlarla ilgi tedbir alınıyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, yollarımız ne kadar güzel olursa olsun arabalarımız ne kadar iyi olursa olsun önemli olan trafik kurallarına uymaktır. Tüm yolcularımıza kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum’’ dedi. Denetime, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer de katıldı. (aa)