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Havacılık Kulübü

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler programlandı.

Havacılık Kulübü

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler programlandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Havacılık Kulübü

Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında, ilgi ve yeteneklerine göre seçilen 10 çocukla birlikte ‘Çeşka Havacılık Kulübü’ kuruldu. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, “Çocuklarımızı her alanda yetkin hale getirmeye çalışıyoruz. Havacılık alanında Yozgat’ta pek çalışma yapılmadığının farkındayız. Bu alanda çocuklarımızı yetiştirmek ve Yozgat’a değer katabilmek adına Çeşka Havacılık Kulübünü kurduk” dedi.  
Kulübün, Maket Uçak Kursu ile faaliyete başladığını ifade eden Yavuz Hatipoğlu, kursa katkılarından dolayı Yozgat Türk Hava Kurumu Başkanı Süleyman Çatalyürek’e ve eğitmen Bilal Civelek’e teşekkür etti. ‘Çeşka Havacılık Kulübü’nün üyeleri ise maket uçak yaparken kendilerinin doyasıya eğlendiklerini, Maket Uçak Kursuna başladıktan sonra kendilerine güvenlerinin arttığını, sorumluluk duygularının geliştiğini ifade ettiler. Kulüp üyesi çocuklardan Yunus Emre Şenyürek ise hep pilot olmayı hayal ettiğini, kurulan bu kulüp ile hayaline bir adım daha yaklaştığını ifade etti. 

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