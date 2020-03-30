Havaalanına ek ödenek

ALTYAPI inşaatına 2018 yılında başlanan Yozgat Havalimanı’nın, üstyapı tesislerinin yapılması ve hizmete açılabilmesi için gerekli 340 milyon liralık ödenek hükümet tarafından temin edilerek bütçeye eklendi. Yozgatlıların yaşamına büyük kolaylık getirecek ve Yozgat’ı hava yolu ile yurt dışına bağlayacak havalimanının yapımı “altyapı inşaatı” ve “üstyapı tesisleri” olmak üzere iki aşama şeklinde planlandı. Yapımına 2018 yılında başlanan, pist, apron, taksiyolu ve bağlantılı tesisleri içeren altyapı inşaatının yüzde 50’si tamamlandı. Yapım işlerinin programa uygun olarak devam ettiği altyapı inşaatının bedeli 232 milyon lira olarak belirlendi.

340 MİLYON LİRA ÖDENEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yakından takip ettiği ve gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduğu üstyapı tesislerinin inşaatına da bu yıl içinde başlanacağı öğrenildi. Terminal binası, kule, bağlantı yolları, otoparklar ve diğer destek yapılarını içeren üstyapı tesislerinin ihalesine çıkılabilmesi ve havalimanının hizmete açılabilmesi için gerekli 340 milyon lira ödenek hükümet tarafından temin edilip bütçeye eklendi.

Böylece, Yozgat’ın uluslararası standartlarda bir havalimanına kavuşması için çok önemli bir adım atılmış oldu. Havalimanının proje tutarı, 232 milyon lirası altyapı inşaatı ve 340 milyon lirası da üstyapı tesisleri olmak üzere 572 milyon lira olarak belirlendi. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli modern terminal binası, aynı anda 5 yurt içi veya yurt dışı uçağının kullanabileceği apron sahası, uluslararası uçuş standartlarında tüm teknik servis ve hizmetlerin sağlanacağı destek birimleriyle havalimanı, Yozgat ilini dünyaya bağlayacak. Havalimanının, üstyapı tesislerinin yapımına bu yıl içinde başlanması ve 2022 yılında tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor.