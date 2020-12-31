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HAVAALANI HIZ KESMiYOR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Havalimanı inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini, açıldığında Yozgat ile birlikte çevre illere de hizmet vereceğini söyledi.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:31
HAVAALANI HIZ KESMiYOR

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, havalimanı inşaatının altyapı çalışmalarında yüzde 65 seviyesine gelindiğini, pistlerin 2021 Ekim ayında bitmiş olacağını söyledi.  Başer, ‘’2021 Eylül ayına kadar Altyapı inşaatı tamamlanacak. Üstyapı inşaatının projeleri hazır. İhalesini en kısa zamanda yapılacak. 2022 yılında Yozgat’ımızı Havalimanı ile buluşacaktır’’ dedi. Apron ve diğer binaların inşaatının 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, havalimanına aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçak inebileceğini, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli uluslararası standartlarda bir havalimanı olacağını bildirdi. Başer, havalimanına yürüme mesafesinde bir organize sanayi bölgesi kurulacağını, buranın altyapı ihalesinin yapıldığını anlattı. 

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HAVAALANI HIZ KESMiYOR
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