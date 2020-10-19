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Hatta yaklaşmayın!

Yozgat Valiliği, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına enerji verileceğini belirterek, vatandaşların hat güzergahından uzak durmaları istendi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:27
Hatta yaklaşmayın!

ANKARA-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına yüksek voltajlı elektrik enerjisi verileceği belirtilerek, can ve mal kaybı olmaması için vatandaşların hat güzergahında dikkatli olmaları, yaklaşmamaları istendi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi üstyapı ve elektromekanik işleri yapım işi kapsamında yer alan bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik enerjisi verileceği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Yerköy-Sivas YHT Projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla 25 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah saat 08.00'dan başlanılarak süresiz Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni arasında 25 kV enerji ile tren testlerine başlanacaktır. Belirtilen güzergahta değerli vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramamaları için, Tren Hattına yaklaşmamaları gerekmektedir’’ denildi. TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda ise, ‘’Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren Katener Hattına 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren 27 bin 500 voltluk yüksek gerilim verilecektir. Hızlı Tren Hattı altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, yere düşen iletken tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli ve yasak olup, halkımıza önemle duyurulur’’ ifadelerine yer verildi.

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Hatta Yaklaşmayın!
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