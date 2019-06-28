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Hatlar da tamamlandı

YOZGAT ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayıp, sulamada da kullanılmaya başlanılan Musabeyli Projesi’nde ishale hattı çalışmaları da tamamlanarak, kesin kabulü yapıldı. 

Hatlar da tamamlandı

YOZGAT ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi, Yerköy ve Çiçekdağı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayıp, sulamada da kullanılmaya başlanılan Musabeyli Projesi’nde ishale hattı çalışmaları da tamamlanarak, kesin kabulü yapıldı. 

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Hatlar da tamamlandı

Yozgat Arıtılmış su isale hatları, depolar, pompa istasyonu, Tayip regülatörü yapım işinin kesin kabulü, DSİ İçme Suyu Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü İçme Suyu Şube Müdürlüğü, Yozgat Şube Müdürlüğü elemanlarından oluşan heyet tarafından yapıldı. İş kapsamında 73 bin 47 metre isale hattı, 90 vantuz, 94 tahliye yapısı, 11 hat vana odası, bir yatay sondaj, 3 vana odası, 6 depo ve iki terfi merkezi imalatının tamamlanarak, Yozgat’ın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacının karşılandığı belirtildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 3 aşamalı projenin, ‘Ham Su İsale, Derivasyon Hattı ve Tüneli, Arıtılmış Su İsale Hatları, Depolar, Pompa İstasyonu ve Tayip Regülatörü ile Yozgat İçme suyu Arıtma Tesisleri’ ile ilgili çalışmaları önceki yıl tamamlanarak, kesin kabulü yapılmıştı. 

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