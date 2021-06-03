HATIRA ORMANI GUNDEMDE

5 Ekim 1999 yılında Yozgat Valiliği görevine atanan ve görevinin ikinci senesinde Yozgat’a büyük bir hatıra ormanı kurmak için kolları sıvayan Vali Hüseyin Önal, 2002 yılında tamamlayıp açılışını yaptığı, kendi adını taşıyan orman, sonraki dönemlerde görev yapan valilerin ilgilenmemesi sonucunda atıl kaldı. Vali Önal, yılın belirli dönemlerinde gelerek, bakımını yapmaya çalıştığı Yozgat Merkez Çalatlı köyü sınırları içerisindeki hatıra ormanı içerisinde 73 bin 606 çam ile birlikte meyve fidanları, bin 147 süs bitkisinin bulunduğu belirtildi. Yozgat İl Genel Meclisi’nin son toplantısında Vali Hüseyin Önal Hatıra Ormanı gündeme getirildi. Bir bölümü hurdalık olarak kullanılan, diğer bir bölümünde Keklik Üretim İstasyonu’nun bulunduğu Hatıra Ormanın genel durumu, komisyon tarafından incelenip, rapor hazırlandı. Yozgat İl Genel Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Şuayıp Yılmaz, hatıra ormanının bulunduğu alandaki mülkiyetin 475 dönümünün hazineye, 375 dönümünün de İl Özel İdaresine ait olduğunu bildirdi. Yılmaz, toplamda 800 dönüm alan üzerine kurulu Hatıra Ormanı sahasında Sedir, Karaçam, balkan ladini, mavi ladin, ceviz, elma, kiraz, üzüm, Uludağ göknarı, meşe, ardıç, ıhlamur, selvi, dişbudak, atkestanesi, mazı, kapari, süs bitkilerinin bulunduğunu bildirdi. 74 bin 753 adet muhtelif cins ağaçların mevcut olduğunu kaydeden Yılmaz, birçok alanın boş bulunduğunu, bazı ağaçların kuruduğunu kaydetti, boş alanlara yeni fidanların dikilmesi önerisinde bulundu. Yılmaz, ağaçların bakımının İş-Kur kanalıyla çalıştırılan işçiler marifetiyle yapılıp, ağaç diplerinin temizlenerek açılmasının mümkün olduğunu, bekçinin gerekli önlemleri alması için bahçe etrafının geniş olduğundan gezinti ve kontrol yapması için bir adet ATV sürücü aracından alınmasının uygun olacağını bildirdi. Yılmaz, aynı bölgede İl Özel İdaresine ait hurdalıkta 1 adet greyder ve 1 adet dozer iskeletleri ile idareden hurda olarak çıkan hurda malzemelerin bulunduğunu da sözlerine ekledi. •Ihsan Çelikkaya•